Chińskie akcje wracają do portfeli globalnych graczy

Co dalej ze złotem, srebrem i gazem ziemnym?

Nowe rekordy cen złota, mocne zachowanie srebra, duża zmienność na rynku gazu…czyli wszystko to co najważniejsze na rynku surowców i towarów we wtorkowym programie Prosto z Parkietu. Start o godz. 12.00. Gościem Przemysława Tychmanowicza będzie Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz w firmie XTB. Naszego gościa zapytamy m.in.: