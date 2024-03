Łączna wartość skupów akcji własnych spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 może w tym roku wzrosnąć o 13 proc., do 925 mld USD – prognozują analitycy Goldman Sachs. Jeśli ta prognoza się sprawdzi, to spółki przeznaczą na ten cel najwięcej od 2022 r. 2025 rok zapowiada się jeszcze lepiej. Buybacki mogą sięgnąć rekordowego poziomu 1,075 bln USD.

241 USD – tyle ma wynieść w 2024 r., według prognoz Goldman Sachs, zysk na akcję dla indeksu S&P 500. W 2025 r. może on wzrosnąć do 256 USD.

Zeszły rok był dla skupów akcji własnych dosyć słaby. Ich łączna wartość spadła o 14 proc., do 815 mld USD. Był to jej drugi pod względem wielkości procentowy spadek od 2009 r. Przyczyniła się do niego głównie niepewność co do wyników spółek. Eksperci Goldman Sachs wskazują, że wzrost zysków firm z indeksu S&P 500 będzie w tym roku głównym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu skupów akcji własnych, ale dwa inne czynniki powinny hamować skalę takiej aktywności.

„Bazując na danych historycznych, przewidywany przez nas wzrost zysku na akcję spółek z S&P 500 o 8 proc. powinien prowadzić do zwiększenia wartości skupów akcji własnych o 15 proc. Jednakże zyski nie są jedynym czynnikiem wpływającym na wysokość buybacków. Menedżerowie są mniej skłonni przeznaczać na to pieniądze przy wysokich wycenach akcji ich spółek. Historia sugeruje natomiast, że listopadowe wybory prezydenckie zwiększą niepewność polityczną i skłonią spółki do przesuwania skupów na 2025 r.” – piszą analitycy Goldmana.