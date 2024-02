Rynek, który podniósł się z trzech dekad kryzysów

– Abe skupiał się na wyciągnięciu Japonii z deflacji i już samo to było wystarczające, by zawładnąć wyobraźnią globalnych inwestorów. Solidne zyski i wyższe wydatki kapitałowe zapewniają wsparcie rynkowi, a więcej przemawia za akcjami niż za innymi klasami aktywów. Japonia jest obecnie mocno niedoważona w portfelach inwestorów, a tak już być nie powinno – twierdzi Yue Bamba, szef działu japońskich inwestycji aktywnych w BlackRocku.

– Reformy wprowadzane na giełdzie tokijskiej są również jednym z powodów, by preferować akcje japońskie. Obecnie panuje na rynku zgoda co do tego, że należy je przeważać, ale w portfelach inwestorów wciąż są one niedoważone. Mamy więc do czynienia z wczesnym stadium zainteresowania, a napływy kapitału mogą nadal wspierać zwyżki – uważa Wei Li, zarządzający z BNP Paribas Asset Management. Wspomniane przez niego reformy na giełdzie w Tokio to m.in. działania mające skłaniać spółki, by mocniej dzieliły się zyskami z akcjonariuszami.

– Skupy akcji własnych mogą w tym roku fiskalnym przewyższyć poziom zeszłoroczny, który był największy od 2005 r. – twierdzi Rie Nishihara, główna strateg ds. japońskiego rynku akcji w JPMorgan Chase.

Zmiana mentalności

Zwyżki na giełdzie wyraźnie kontrastują jednak z dosyć kiepską sytuacją gospodarczą. W IV kwartale japoński PKB niespodziewanie spadł o 0,1 proc. (licząc w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami), a Japonia weszła w techniczną recesję. Straciła też na rzecz Niemiec pozycję trzeciej pod względem wielkości gospodarki świata (ale był to głównie skutek osłabienia jena). Wskaźnik PMI mierzący koniunkturę w japońskim przemyśle był w styczniu na recesyjnym poziomie 48 pkt – każdy jego odczyt poniżej 50 pkt sugeruje recesję w danej branży.

Gdyby Japonia była krajem takim jak „każdy inny”, martwiono by się tym, że jest ona pogrążona w stagflacji. Specyficzna sytuacja jej gospodarki w ostatnich trzech dekadach sprawiła jednak, że każdy sygnał mówiący o podwyższonej inflacji jest tam uznawany za dosyć dobrą wiadomość. Sugeruje bowiem, że Japończycy więcej wydają. Inflacja konsumencka była tam rzeczywiście w ostatnich kilkunastu miesiącach podwyższona, ale w grudniu wyhamowała do 2,6 proc., czyli najniższego poziomu od lipca 2022 r. Czyżby więc w nadchodzących miesiącach czekało ją dalsze hamowanie?

– Perspektywy gospodarki będą bardziej wyraźne po wiosennych negocjacjach płacowych między spółkami a pracownikami. Musimy nadal zwracać uwagę zarówno na wydatki ludzi, jaki i na wzrost płac w dalszej części roku, by przekonać się, czy zaistniała między nimi pozytywna spirala. Chciałbym zobaczyć więcej zmian w „deflacyjnej” mentalności Japończyków. W takim przypadku stanę się bardziej pewny co do zwyżek cen akcji – twierdzi Ryota Abe, ekonomista z Sumitomo Mitsui Banking Corporation.