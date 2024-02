WykresDnia: Nvidia została trzecią najcenniejszą firmą w USA

Kapitalizacja rynkowa Amazona wyniosła 1,776 biliona dolarów po środowym wzroście jego akcji o 1,39 proc..

Nvidia kontroluje około 80 proc. rynku wysokiej klasy chipów AI, co spowodowało wzrost ceny jej akcji o 47 proc. w tym roku po ponad trzykrotnym wzroście w 2023 r. Klienci borykają się z niedoborami najwyższej klasy komponentów Nvidii, podczas gdy twórcy sztucznej inteligencji boryka się z wielomiesięcznymi listami oczekujących na korzystanie z procesorów za pośrednictwem dostawców usług przetwarzania w chmurze.

Akcje Nvidii wzrosły o ponad 221 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy w związku z dużym popytem na chipy do serwerów AI, które mogą kosztować ponad 20 000 dolarów każdy. Firmy takie jak Google i Amazon potrzebują ich tysięcy do swoich usług w chmurze. Przed niedawnym boomem na sztuczną inteligencję Nvidia była najbardziej znana z konsumenckich procesorów graficznych, które sprzedawała producentom komputerów PC w celu budowy komputerów do gier, co było mniej lukratywnym rynkiem.

W dużej mierze oczekiwano, że Google odniesie korzyści ze sztucznej inteligencji, zwłaszcza że pracownicy firmy byli pionierami wielu technik – takich jak architektura transformatorów – stosowanych w najnowocześniejszych modelach, takich jak ChatGPT.