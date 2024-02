WykresDnia: Rajd Nvidii napędza rekomendacje

Czytaj więcej Gospodarka światowa S&P 500 zadziwia zwyżkami, ale napędza je mała grupa spółek Kolejne rekordy mogą przybliżać amerykański rynek akcji do korekty. Choć dotychczasowe zwyżki były zasługą wąskiej grupy wielkich firm technologicznych, to wciąż są jednak warunki do kontynuowania hossy – przynajmniej w nadchodzących miesiącach.

Akcje spółki z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii, która w tym roku osiągnęła najlepsze wyniki zarówno w indeksach S&P 500, jak i Nasdaq 100, stały się jednymi z najbardziej lubianych na Wall Street. Ma 58 kup, 5 trzyma i tylko jedną rekomendację sprzedaży wśród analityków śledzonych przez Bloomberg.

Z danych zebranych przez Bloomberg wynika, że ​​w ciągu ostatnich 12 miesięcy analitycy podwyższyli szacunki przychodów na 2024 rok średnio o ponad 100 proc. A mimo to starają się dotrzymać kroku wzrostowi cen akcji, co spowodowało, że ich kapitalizacja rynkowa przekroczyła kapitalizację Amazona. Średnia cena docelowa Wall Street za 12 miesięcy, wynosząca około 690 dolarów, jest o około 4,4 proc. niższa od wtorkowego zamknięcia.

Nvidia, która w ciągu ostatniego roku zwiększyła swoją wartość rynkową ponad trzykrotnie, ugruntowała swoją pozycję największego na świecie producenta chipów do zastosowań w sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja, czyli AI, umożliwia maszynom uczenie się na podstawie doświadczeń, dostosowywanie się do nowych danych wejściowych i wykonywanie zadań przypominających ludzi. Według jednego z badań oczekuje się, że sztuczna inteligencja wniesie do światowej gospodarki 15,7 biliona dolarów do 2030 r., a 9 na 10 organizacji stwierdziło, że wspiera sztuczną inteligencję w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej nad rywalami.

Nvidia ma dużą przewagę w grach związanych ze sztuczną inteligencją, ponieważ oprogramowanie i procesory graficzne firmy, czyli procesory graficzne, są znacznie lepiej przystosowane do obsługi dużych obciążeń AI niż tradycyjne jednostki centralne, czyli procesory, wdrażane w większości sieci korporacyjnych i chmurowych.

Sprzedaż i zyski Nvidii gwałtownie wzrosły wraz ze wzrostem potrzeby aktualizacji sieci w celu obsługi zapotrzebowania na sztuczną inteligencję. Sprzedaż chipów AI firmy Nvidia, w tym A100 i H200, wzrosła w trzecim kwartale o około 206 proc. do 18,1 miliarda dolarów.