Chiński PKB rozczarował. Ostra przecena na giełdach

Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu, tracił podczas środowej sesji ponad 4 proc. Chiński indeks CSI 300 zniżkował wówczas o ponad 2 proc. i znalazł się najniżej od prawie pięciu lat. Koreański Kospi tracił 2,5 proc., a japoński Nikkei 225 spadł o 0,4 proc. Ta wyprzedaż była reakcją na rozczarowujące dane o chińskim PKB za czwarty kwartał.

PKB Chin za cały 2023 r. wzrósł o 5,2 proc., czyli jego wzrost był nieco wyższy od celu wyznaczonego przez rząd Państwa Środka. Przyspieszył on w porównaniu z 2022 r. (gdy wyniósł 3 proc.), ale jego tempo było wyraźnie niższe niż przed pandemią. W 2019 r., czyli w ostatnim roku przed wybuchem pandemii Covid-19, chiński PKB wzrósł o 6 proc.

Inne dane z gospodarki chińskiej opublikowane w środę były niejednoznaczne. Sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu o 7,4 proc., po tym jak w listopadzie powiększyła się o 10,1 proc. Spodziewano się, że wzrośnie ona o 8 proc. Produkcja przemysłowa zwiększyła się w grudniu o 6,8 proc., a średnio prognozowano, że wzrośnie o 6,6 proc., czyli o tyle samo co miesiąc wcześniej. Wzrost inwestycji w aglomeracjach miejskich przyspieszył w tym czasie z 2,9 proc. do 3 proc. Znów zaczęto publikować dane o stopie bezrobocia wśród młodzieży (zawieszono ich publikację w lipcu). Oficjalnie pozostawała ona w grudniu na poziomie 14,9 proc. Populacja Chin spadła natomiast w 2023 r. o 2,08 mln do 1,4097 mld ludzi, a liczba nowych urodzin spadła o 5,6 proc. do 9,02 mln.

- Dane o PKB są zgodne z innymi wskaźnikami pokazującymi ostatnią poprawę aktywności gospodarczej. Ożywienie pozostaje jednak kruche. Choć wciąż spodziewamy się krótkoterminowego wsparcia wywołanego luzowaniem polityki, to jest mało prawdopodobne, by zapobiegło ono spowolnieniu w dalszej części roku. O ile rząd zdołał zrealizować swój cel mówiący o wzroście PKB wynoszącym w 2023 r. około 5 proc., to osiągnięcie takiego samego tempa ekspansji w 2024 r. będzie trudniejsze — twierdzi Julian Evans-Pritchard, ekonomista Capital Economics.