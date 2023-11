Produkcja sprzedana przemysłu w Polsce wzrosła w październiku o 1,6 proc. rok do roku. To jej pierwsza zwyżka od stycznia br. Przyczynił się do tego korzystny układ kalendarza, ale w przemyśle widać też rzeczywiste oznaki ożywienia. Dopóty, dopóki utrzymuje się słaba koniunktura w strefie euro, nie będzie ono jednak spektakularne.