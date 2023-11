Grzegorz Sielewicz, Coface: Jaskółek nadziei będzie się pojawiać coraz więcej

Mamy oczywiście kraje, które są mocno zależne od tego, co się dzieje w Niemczech. Niemcy to przecież lokomotywa gospodarki europejskiej i wiele państw blisko z nimi współpracuje ekonomicznie. Recesja w innych krajach strefy euro może również wynikać z tego, że mamy kiepską dynamikę handlu światowego. Gdyby Chiny „złapały oddech”, a ich gospodarka odżyła, to skorzystałoby na tym też wiele krajów Europy. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja wewnątrz strefy euro jest mocno zróżnicowana. Widać, że kraje bardziej zależne od turystyki radziły sobie dosyć dobrze. Turystyka mocno przyczyniła się tam do ożywienia gospodarczego. W Coface podwyższyliśmy ocenę ryzyka kredytowego dla Grecji, i to było jednym z czynników, które doprowadziły do tego awansu. W Austrii ostatni sezon zimowy również okazał się bardzo sprzyjający dla ożywienia gospodarczego. Nie mówię, że mała gospodarka austriacka może pociągnąć całą strefę euro, ale widzimy, że są w strefie euro kraje, które radzą sobie wyraźnie lepiej.

Stosunkowo dobrze radzą sobie również Stany Zjednoczone. Fed na wrześniowym posiedzeniu podnosił swoje prognozy dla PKB USA zarówno na ten, jak i na przyszły rok. Z jego projekcji wynika, że ryzyko recesji wyraźnie się oddaliło.

Tutaj warto zwrócić uwagę na to, jak w USA definiuje się recesję. W Europie uznajemy, że stanowią ją co najmniej dwa kwartały spadku PKB. W Stanach Zjednoczonych przyjmuje się, że recesja jest wtedy, gdy dochodzi do niezwykłego spadku aktywności gospodarczej, który nie jest zjawiskiem tymczasowym. USA są ciekawym przykładem, gdyż tam już od czasów pandemicznych zdecydowano, by wspierać gospodarkę i gospodarstwa domowe „żywą gotówką”, nie patrząc na konsekwencje.

Trochę przez to wyeksportowali inflacji w świat…

Dokładnie, wyeksportowali, ale też konsumpcjonizm Amerykanów się na to przełożył. Był też wzrost stopy oszczędności. Tamte wspieranie gospodarki „żywą gotówką” przełożyło się jednak na to, że wzrost gospodarczy w USA może być wyższy w 2023 niż w 2024 r. Patrząc na dane kwartalne, recesja została przesunięta. Moim zdaniem jednak nie ma w tej układance światowej krajów wygranych, państw, które mogą się chwalić, że wiele rzeczy zrobiły lepiej.

Problemy mają m.in. Chiny. Coface prognozuje, że ich wzrost gospodarczy wyniesie w tym roku 4,5 proc., a w przyszłym 4 proc., czyli będzie poniżej tegorocznego celu wyznaczonego przez rząd chiński.