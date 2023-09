Surowce rolne w rynku "byka". Proinflacyjne El Nino przed nami

Indeks S&P GSCI Softs, czyli indeks odzwierciedlający ceny surowców rolnych, wzrósł od początku roku już o ponad 18 proc. Niektóre spośród wchodzących w jego skład surowców osiągnęły ceny nie widziane od wielu lat. Sok pomarańczowy zdrożał od początku stycznia o 67 proc., a jego cena w kontraktach terminowych osiągnęła w zeszłym tygodniu rekordowy poziom 3,5 USD za funt. Rekordowa stała się też cena żywego bydła. Od początku roku wzrosła o ponad 20 proc., a niedawno osiągnęła rekordowy poziom 1,92 USD za funt. Cukier zdrożał w tym roku o ponad 30 proc., a jego cena doszła do najwyższego poziomu od 2012 r. Kakao osiągnęło natomiast we wrześniu cenę w kontraktach terminowych sięgającą 3763 USD za tonę. Była ona najwyższa od ponad dekady.

- Wszystkie te surowce są obecnie w rynku "byka" napędzanym przez kwestie podażowe - twierdzi Paul Caruso, dyrektor ds. inwestycji surowcowych w firmie Ancora.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Jerzy Plewa, Team Europe: Zakaz importu zboża nie potrwa długo Aby konkurować z rolnictwem ukraińskim, należałoby wzmacniać rolnictwo towarowe. Jednak polski rząd środki, które miały pójść na inwestycje i modernizację, przesunął na dopłaty bezpośrednie dla małych gospodarstw – wskazuje Jerzy Plewa, ekspert Team Europe.

Surowce rolne wrażliwe na zmiany pogody

Za silne zwyżki cen części surowców rolnych odpowiadają w dużym stopniu czynniki klimatyczne. To, że sok pomarańczowy mocno zdrożał w ostatnich miesiącach, jest skutkiem m.in. huraganów, które zeszłej jesieni uderzyły we Florydę oraz słabszych zbiorów w Meksyku i w Brazylii. Wzrost cen cukru to natomiast w dużym stopniu skutek tego, że ekstremalne zjawiska pogodowe zaszkodziły zbiorom w Indiach i w Tajlandii. Susze na środkowym zachodzie USA, wraz z rosnącymi kosztami hodowli, przyczyniły się natomiast do spadku pogłowia amerykańskiego bydła, a to wraz z rosnącym popytem podsycało wzrost cen wieprzowiny.

- Surowce rolne są ogólnie bardzo wrażliwe na zmiany pogody. To dlatego widzimy, że część z nich drożeje i nie ma na to krótkoterminowego rozwiązania, gdyż więcej nie da się produkować. Rynek tych surowców nie jest natomiast tak wrażliwy na popyt jak na podaż - wskazuje Darwei Kung, szef działu surowców w firmie zarządzającej aktywami DWS.