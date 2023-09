Asahi Shimbun: Kapsuła do spania na stojąco

Szanse na to, że Fed, Europejski Bank Centralny, Bank Anglii i Szwajcarski Bank Narodowy skończyły już cykle podwyżek stóp procentowych, są duże. Oczywiście furtka do dalszego zacieśnienia polityki jest nadal otwarta, ale wygląda na to, że główny scenariusz przewiduje utrzymywanie kosztów pożyczania pieniądza na podwyższonych poziomach do drugiego półrocza 2024 r.