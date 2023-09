The Guardian: Tajwan nie jest na sprzedaż

Elon Musk, właściciel m.in. Tesli, SpaceX i platformy X, wzbudził kontrowersje wypowiedzią na konferencji „All-In Summit” w Los Angeles. – Polityką Pekinu jest zreunifikować Tajwan z Chinami. Z ich punktu widzenia Tajwan jest czymś analogicznym do Hawajów lub czegoś podobnego. Jest integralną częścią Chin, która jednocześnie arbitralnie tą częścią nie jest, gdyż amerykańska Flota Pacyficzna powstrzymuje wszelką siłową reunifikację – powiedział Musk.

Jego wypowiedź sprowokowała komentarz Josepha Wu, ministra spraw zagranicznych Republiki Chińskiej (Tajwanu). „Słuchaj, Tajwan nie jest częścią ChRL i z pewnością nie jest na sprzedaż!” – zatweetował Wu. Zwrócił on również uwagę Muskowi, że mógłby poprosić decydentów z Pekinu, by umożliwili mieszkańcom Chin kontynentalnych dostęp do platformy X. Obecnie jest ona blokowana w ChRL, podobnie jak inne zachodnie serwisy społecznościowe. „Być może on uważa, że zakazywanie czegoś jest dobrą polityką, podobnie jak wyłączanie połączeń Starlink, by zapobiec ukraińskiemu kontratakowi przeciwko Rosji” – napisał Wu. HK