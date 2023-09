Widmo wojny znów zawisło nad Armenią i Azerbejdżanem

Azerowie sięgnęli też po broń psychologiczną. Ujawnili film nakręcony z drona bojowego pokazujący jak przedstawiciele najwyższych władz Arcachu uczestniczą w hucznym przyjęciu, podczas gdy zwykli mieszkańcy cierpią z powodu blokady. Można się spodziewać, że Azerbejdżan sięgnie po kolejne, drastyczne, środki nacisku. „Blokada i groźba eskalacji kryzysu (poprzez kolejne fakty dokonane w rodzaju ustanowienia posterunku w korytarzu laczyńskim) mają na celu zmuszenie Ormian (w Górskim Karabachu, jak również w Armenii) do ostatecznego demontażu parapaństwa i zakończenia konfliktu na warunkach azerbejdżańskich. Przekaz ten skierowany jest zarówno do elit, jak i społeczeństw, które bezpośrednio odczuwają skutki blokady (zwłaszcza w parapaństwie). Nic nie wskazuje na to, żeby Baku miało z tego nacisku zrezygnować, przeciwnie – należy raczej spodziewać się rozszerzenia jego form. Możliwym krokiem wydaje się ograniczenie, a następnie pozbawienie Górskiego Karabachu łączności telefonicznej, a w dalszej kolejności internetowej, w perspektywie zaś nadchodzącej zimy – stałe odcięcie go od dostaw gazu” – wskazuje Górecki.

Scenariusz siłowy

Możliwy jest też scenariusz konfrontacji zbrojnej. Wszak Ilham Alijew, prezydent Azerbejdżanu, niedawno zapowiedział, że jego armia jest gotowa usunąć z terytorium Karabachu „nielegalną administrację”. Do oddania tego artykułu do druku nie doszło jeszcze do pełnoskalowej wojny, ale donoszono o dużych konwojach wojskowych jadących przez Azerbejdżan. Na pojazdach w tych konwojach widniało oznaczenie taktyczne w formie odwróconej litery A.

Ewentualna wojna raczej nie będzie konfliktem po myśli Moskwy. Armenia stanowiła jak dotąd jeden z głównych kanałów za pomocą, których Rosja omijała sankcje zagraniczne, sprowadzając przez jej terytorium m.in. mikroprocesory i samochody. Przełożyło się to choćby na to, że dram, czyli armeńska waluta, zyskał od początku 2022 r. aż 25 proc. wobec dolara. Ta namiastka prosperity może się jednak wkrótce skończyć...

Dwa kraje i dwie filozofie rządzenia gospodarką

W ewentualnym nowym konflikcie zbrojnym to Armenia stoi na gorszej pozycji. Jej budżet obronny jest szacowany na ponad 630 mln dol., podczas gdy Azerbejdżan dysponuje budżetem na cele militarne wartym 3,1 mld dol. Nominalny PKB Azerbejdżanu to nieco ponad 70 mld dol., czyli jest on nieco mniejszy od białoruskiego. PKB Armenii to natomiast 23,7 mld dol., co plasuje ją między Libanem a Gwineą. Pod względem wielkości PKB na głowę (liczonego według parytetu siły nabywczej) oba kraje nie są zamożne.

W Armenii wynosi on 19,5 tys. dol., a w Azerbejdżanie 18,7 tys. dol., czyli jest mniejszy niż w sąsiednim Iranie (19,6 tys. dol.) czy w Turcji (41,4 tys. dol.). Azerbejdżan sprawia jednak wrażenie kraju o wiele lepiej zarządzanego niż Armenia. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że stopa bezrobocia wyniesie tam w tym roku tylko 5,8 proc., podczas gdy w Armenii sięgnie 12,5 proc. O ile w Azerbejdżanie poniżej progu ubóstwa żyje 5,5 proc. populacji, o tyle w Armenii w 2021 r. zaliczano do tej kategorii aż 26,5 proc. ludności. Choć więc ormiański PKB na głowę jest nieco wyższy od azerskiego, to nierówności majątkowe w Armenii są dużo większe. To skutek tego, że Armenia jest krajem, w którym oligarchowie mają bardzo silną pozycję. Wręcz nie dopuszczają oni do powstania w kraju silnej klasy średniej. Protesty przeciwko powiązanym z oligarchami politykom z tzw. klanu karabaskiego wyniosły w 2018 r. do władzy premiera Nikola Paszyniana. Jego sukcesy w reformowaniu kraju są jednak dosyć ograniczone. W prowadzeniu reform przeszkadza mu m.in. konflikt o Karabach. Tymczasem Azerbejdżan jest krajem autorytarnie rządzonym od 2003 r. przez prezydenta Ilhama Alijewa, który przejął władzę po swoim ojcu Hejdarze Alijewie, prezydencie w latach 1993–2003. Alijewowie nie dopuścili do powstania w swoim kraju klanów oligarchicznych takich jak w Armenii. Dbali też o to, by nie trwonić zysków naftowych.HK