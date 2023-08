Morale niemieckich konsumentów ponownie się pogorszyło

Po spokojnej poniedziałkowej sesji, niemiecka gospodarka ponownie znalazła się w centrum uwagi. Niemiecki indeks klimatu konsumenckiego GfK wzbudził zainteresowanie w związku ze wzrostem ryzyka recesji w Niemczech. Warunki na niemieckim rynku pracy złagodziły w lipcu nastroje konsumentów.

Niemiecki indeks klimatu konsumenckiego GfK spadł we wrześniu z -24,5 do -25,5 z nieznacznie skorygowanego -24,6 w sierpniu, poniżej oczekiwań analityków ankietowanych przez Reuters, którzy powiedzieli, że odczyt wyniesie -24,3.

– Szanse na trwałą poprawę nastrojów konsumentów przed końcem tego roku coraz bardziej maleją – powiedział Ralf Buerkl, ekspert ds. konsumentów GfK. Utrzymująca się wysoka inflacja utrudnia poprawę nastrojów konsumentów, stwierdził. Ponieważ nastroje konsumentów w nadchodzących miesiącach prawdopodobnie utrzymają się na niskim poziomie, konsumpcja prywatna nie będzie w tym roku miała pozytywnego wpływu na ogólny rozwój gospodarczy, a raczej będzie stanowić obciążenie dla perspektyw wzrostu gospodarczego w Niemczech, podaje GfK.

Jak wynika z sierpniowego badania, oczekiwania dochodowe pogorszyły się w sierpniu, a wskaźnik spadł z 6,4 punktu do -11,5 punktu. Rosnące ceny żywności i energii wpłynęły na dochody rozporządzalne konsumentów pomimo niższej inflacji w lipcu. Spadek oczekiwań dochodowych odbił się na wskaźniku skłonności do zakupów, który spadł o 2,7 punktu do -17 punktów. Presja inflacyjna oraz tendencja wzrostowa cen żywności i energii w dalszym ciągu wpływają na zamiary nabywców. Po serii rozczarowujących wskaźników gospodarczych w Niemczech, w połowie trzeciego kwartału nasilił się pesymizm wobec niemieckiej gospodarki. Wskaźnik oczekiwań gospodarczych spadł o 9,9 pkt. do -6,2 pkt., co jest najniższym wynikiem od grudnia 2022 r. (-10,3 pkt.). Po ustabilizowaniu się warunków na rynku pracy badanie ujawniło rosnące obawy związane z bezrobociem.

W sierpniowym badaniu większy nacisk zostanie położony na sprzedaż detaliczną w Niemczech, inflację i bezrobocie. W środę wstępne dane o inflacji w Niemczech przyciągną zainteresowanie przed czwartkowymi danymi o sprzedaży detalicznej i bezrobociu,