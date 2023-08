PKB Niemiec bez zmian kwartał do kwartału, ale roczny spadek

Czytaj więcej Gospodarka światowa Niemcy: Deflacja w przemyśle Ceny produkcji spadły w lipcu bardziej niż oczekiwano, a Bundesbank mówi o słabości gospodarki.

Sezonowo i kalendarzowo skorygowana wartość dodana brutto spadła łącznie o 0,5 proc. Odmienne tendencje odnotowano w poszczególnych sektorach gospodarki. Wyniki gospodarcze w przemyśle przetwórczym wzrosły o 0,1 proc. Budownictwo również zdołało nieznacznie wzrosnąć (+0,2 proc.). Natomiast wartość dodana brutto spadła w zagregowanym sektorze handlu, transportu, zakwaterowania i usług gastronomicznych (-1,4 proc.), w zakresie działalności finansowej i ubezpieczeniowej (-2,1 proc.) oraz w usługach publicznych, edukacji, zdrowiu (-1,4 proc.). 0,8 proc.). O ile wyniki gospodarcze pozostały niezmienione w usługach biznesowych (0,0 proc.) i pozostałych usługach (0,0 proc.), to w obszarze informacji i komunikacji wartość dodana brutto wzrosła o 1,1 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku.

W porównaniu rok do roku zauważalny wpływ nadal miały utrzymujące się wysokie ceny. W konsumpcji prywatnej znalazło to szczególne odzwierciedlenie w niższych wydatkach na żywność i napoje oraz usługi restauracyjne i noclegowe. Natomiast pozytywne sygnały nadeszły z sektora transportu, częściowo za sprawą większych zakupów samochodów osobowych. Ogółem skorygowane o cenę wydatki na spożycie ostateczne gospodarstw domowych w drugim kwartale 2023 r. były o 1,2 proc. niższe niż w tym samym kwartale rok wcześniej. Jeszcze bardziej wyraźny był spadek wydatków publicznych na spożycie ostateczne (-3,1 proc.). Było to efektem znacznie niższych wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych związanych z pandemią Covid-19, na które składały się głównie odszkodowania wypłacone szpitalom za wolne łóżka oraz wydatki na testy na obecność wirusa w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wyniki gospodarcze w drugim kwartale 2023 roku osiągnęło ok. 45,9 mln pracujących, których miejsce pracy znajdowało się na terenie Niemiec. Oznaczało to wzrost o 340 000, czyli o 0,7 proc. w porównaniu z drugim kwartałem 2022 r. Przy +0,5 proc. (niewyrównane sezonowo) zwykłe wiosenne ożywienie w porównaniu z poprzednim kwartałem było niższe niż rok wcześniej. Zatrudnienie wzrosło wówczas w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,7 proc.

Podobnie jak w Niemczech, wiosną 2023 r. rozwój gospodarczy w całej Unii Europejskiej (UE) uległ stagnacji. Wystąpiły jednak różnice w przypadku pozostałych dużych państw członkowskich UE. Największe wzrosty cen, PKB skorygowanego sezonowo i kalendarzowo w ujęciu kwartalnym, odnotowano w drugim kwartale 2023 r. we Francji (+0,5 proc.) i Hiszpanii (+0,4 proc.). Z kolei wyniki gospodarcze spadły o 0,3 proc. w Włochy. Wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, wynoszący +0,6 proc. kwartał do kwartału, był nieco lepszy niż w większości krajów europejskich. W porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej Niemcy (-0,1 proc.) plasują się wyraźnie poniżej UE (+0,5 proc.) pod względem wzrostu gospodarczego.