WIG20 przeżywał wczoraj ciężkie chwile spadając w ciągu dnia do 1989 punktów, ale ostatecznie zyskał 0,1 proc. i dzień zamknął na poziomie 2012,34 pkt. 2000 pkt ponownie obroniono. Najwięcej stracił mWIG40 – 0,5 proc. Obroty wzrosły na GPW o 27 mln do 1007 mln zł. Po wczorajszych raportach PMI raczej minorowe nastroje w Europie, chociaż i Frankfurt, i Paryż zwyżkowały nieznacznie. Za to w Nowym Jorku przyzwoite wzrosty, napędzane prawdopodobnie co najmniej dwoma wydarzeniami – słabe PMI („im gorzej, tym lepiej”) i świetnymi wynikami Nvidii. Dziś w Tokio Nikkei sesję zamknął zwyżką o 0,9 proc.