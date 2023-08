Vinfast stała się więcej warta niż na przykład koncerny: Stellanis (53 mld USD), Ford (48 mld USD) i General Motors (46 mld USD). Wietnamska spółka osiągnęła tak wysoką wycenę pomimo tego, że w zeszłym roku poniosła 2,1 mld USD straty netto.

Właścicielem Vinfast jest Pham Nhat Vuong, najbogatszy obywatel Wietnamu i zarazem pierwszy dolarowy miliarder w tym kraju. Pham rozpoczynał karierę biznesową na Ukrainie, produkując kluski do "chińskich zupek". (Sprzedał później swój pierwszy biznes koncernowi Nestle). W dniu debiutu Vinfast, jego majątek powiększył się o 39 mld USD, do 44,3 mld USD (według zestawienia miliarderów Bloomberga). Wciąż on kontroluje 99 proc. tej spółki.

To, że na rynek trafiła bardzo ograniczona liczba akcji Vinfast, przyczyniło się do tego, że oferta publiczna cieszyła się dużym powodzeniem wśród inwestorów. Vinfast przyciągnęła wcześniej ich uwagę ogłaszając w zeszłym miesiącu plany budowy fabryki w Karolinie Północnej mającej wypuszczać na rynek 150 tys. aut rocznie.