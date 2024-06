Pekin bardzo mocno postawił na wsparcie elektromobilności

Eksperci waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) wyliczyli, że wsparcie udzielone chińskim producentom samochodów elektrycznych przez władze ChRL stanowiło średnio 18,8 proc. sprzedaży tych firm z lat 2009–2023. W ostatnich latach jego skala jednak spadła w stosunku do przychodów producentów. O ile przed 2014 r. wartość wsparcia rządowego przekraczała 40 proc. ich sprzedaży, o tyle w 2023 r. sięgała już tylko 11 proc. Do tego jednak trzeba doliczyć również różnego innego rodzaju pomoc, w tym preferencje dla marek krajowych w czasie przetargów publicznych. Chiny wspierały więc swoich producentów aut elektrycznych o wiele mocniej, niż robiły to rządy państw Zachodu.