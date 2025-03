BYD ma technologię bardzo szybkiego ładowania samochodów elektrycznych

Akcje BYD, czołowego chińskiego producenta aut elektrycznych, zakończyły wtorkową sesję rosnąc o 4,1 proc. na giełdzie w Hongkongu. Od początku roku papiery tej spółki zyskały już ponad 50 proc. We wtorek ich cena sięgnęła rekordowego poziomu. Impulsem do jej zwyżki był komunikat spółki mówiący, że opracowała ona technologię ultraszybkiego ładowania samochodów elektrycznych.

Reklama

Technologia o nazwie „Super e-Platform” ma umożliwiać szczytowe prędkości ładowania na poziomie 1000 kilowatów. Gigant rynku EV i rywal Tesli twierdzi, że pozwoli to samochodom korzystającym z tej technologii osiągnąć zasięg 400 kilometrów po zaledwie 5 minutach ładowania. - Ostatecznym rozwiązaniem jest sprawienie, by ładowanie było tak szybkie jak tankowanie samochodu na benzynę” – stwierdził Wang Chuanfu, prezes BYD.

Jak mocno technologia BYD wyprzedza rozwiązania konkurencji?

Twierdzenia BYD dotyczące nowej technologii nie zostały jeszcze niezależnie zweryfikowane, ale jeśli okażą się one prawdą, to spółka zyska sporą przewagę nad konkurencją. Najnowsze superładowarki Tesli oferują bowiem mniejszą moc ładowania, wynoszącą do 500 kilowatów i mogą dodać do 270 kilometrów zasięgu w 15 minut. Z kolei niemiecka grupa Mercedes-Benz ogłosiła w zeszłym tygodniu, że jej w pełni elektryczny model CLA będzie w stanie naładować się do 325 kilometrów w ciągu 10 minut.

Średni zasięg pojazdów elektrycznych w USA wynosi około 480 km na jednym ładowaniu- wynika z danych Environmental Defense Fund. Czas potrzebny na naładowanie akumulatora auta elektrycznego może natomiast wynosić od 20 minut do kilku godzin, w zależności od samochodu i szybkości punktu ładowania. - Szybsze ładowanie to zdecydowanie plus, ale plasuje się za ogólnym zasięgiem baterii i wygodą punktów ładowania jako priorytety dla właścicieli EV – powiedział Michael Dunne, założyciel firmy badawczej Dunne Insights.

„Osiągnięcia BYD są nie z tej Ziemi i są śmiertelnie groźne dla konkurentów. W momencie, gdy wszyscy zdają się skupiać na inteligentnych rozwiązaniach, BYD wraca i mówi: nie, nie, jeszcze nie skończyliśmy z elektryfikacją” - napisał Xing Lei, niezależny analityk motoryzacyjny z Chin.