Początek rotacji na rynkach wschodzących. Na korzyść akcji

Pojawiły się pierwsze sygnały świadczące o stopniowej zmianie preferencji-o odchodzeniu inwestorów od obligacji w stronę akcji.

Od początku lipca na rynkach wschodzących indeksy akcji są lepsze niż obligacje denominowane w lokalnej walucie, podkreśla Bloomberg.

Coraz więcej traderów próbuje wskoczyć do tego odjeżdżającego pociągu by załapać się na rajd akcji. W tygodniu zakończonym 2 sierpnia 2023 r. o 4,1 miliarda dolarów wzrosły fundusze zaangażowane na giełdach akcji w tej grupie państw, wskazują dane Bank of America.

Obligacje denominowane w lokalnej walucie , które wyróżniały się spośród innych aktywów stopami zwrotu teraz muszą rywalizować z coraz ostrzejszą konkurencją ze strony akcji.