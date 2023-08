WykresDnia: Brazylijski handel zagraniczny wciąż na plusie

Prezydent stwierdził, że integracja społeczna jest wspólnym wątkiem kluczowym dla rozwoju Brazylii. – Dużo pieniędzy w rękach nielicznych, jak to było wcześniej, to koncentracja bogactwa. Małe pieniądze w rękach wielu to dystrybucja bogactwa. Kiedy każdy będzie miał trochę, zdamy sobie sprawę, że sytuacja się poprawi – ​​podkreślił.