Czerwcowe ceny hurtowe wzrosły w USA mniej niż oczekiwano

PPI w USA spadł w czerwcu do 0,1 proc. r/r z 0,9 proc. w maju i poniżej oczekiwań. Jest to najmniejsze tempo od sierpnia 2020 r., niżej od rekordowego poziomu 11,7 proc. r/r z marca 2022 r., co jest obiecującym sygnałem dla CPI.