Goldman Sachs: Indie wyprzedzą Stany Zjednoczone

Indie mają szansę stać się drugą co do wielkości gospodarką świata do 2075 roku, wyprzedzając nie tylko Japonię i Niemcy, ale także Stany Zjednoczone, twierdzi Goldman Sachs. Obecnie Indie są piątą co do wielkości gospodarką świata, za Niemcami, Japonią, Chinami i USA.

Poza rosnącą populacją prognozę napędza postęp kraju w zakresie innowacji i technologii, wyższe inwestycje kapitałowe i rosnąca produktywność pracowników, napisał bank inwestycyjny w niedawnym raporcie.

– W ciągu najbliższych dwóch dekad wskaźnik obciążenia Indii będzie jednym z najniższych wśród gospodarek regionalnych – powiedział Santanu Sengupta, ekonomista Indii z Goldman Sachs Research.

Współczynnik obciążenia demograficznego danego kraju jest mierzony liczbą osób na utrzymaniu w stosunku do całkowitej liczby ludności w wieku produkcyjnym. Niski współczynnik obciążenia demograficznego wskazuje, że dorosłych w wieku produkcyjnym, którzy są w stanie utrzymać młodzież i osoby starsze, jest proporcjonalnie więcej.