WykresDnia: 2023 rok bez obniżki stóp Fed?

https://pbs.twimg.com/media/Fymql-TWYA8_LW-?format=png&name=900x900

Reklama

Handlujący obligacjami są bliscy wyeliminowania zakładów, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe w tym roku po tym, jak bank centralny utrzymał swoje kluczowe stopy procentowe na stałym poziomie i zasygnalizował, że prawdopodobnie konieczne będzie dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej, aby schłodzić inflację.

Stawki kontraktów swapowych odnoszące się do przyszłych spotkań politycznych Fed odzwierciedlają szczytową stopę około 5,30 proc. we wrześniu po decyzji banku centralnego, podczas gdy stopa kontraktu z grudnia 2023 r. podskoczyła do około 5,20 proc..

Ta stopa procentowa na koniec roku była o około 15 punktów bazowych poniżej oczekiwanego szczytu jeszcze w środę rano, co oznacza przewagę obniżki stóp procentowych o ćwierć punktu. Kontrakty o dłuższym terminie nadal przewidują złagodzenie w 2024 r.