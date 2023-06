Szum wokół sztucznej inteligencji sprawia, że ​​inwestorzy inwestują rekordowe kwoty w akcje technologiczne, mówi Bank of America. Jak powiedział strateg Michael Hartnett, „baby bubble” w AI była dominującym tematem rynkowym w maju, a fundusze technologiczne przyciągnęły rekordową kwotę 8,5 miliarda dolarów w tygodniu do 31 maja, według banku powołującego się na dane EPFR Global.

Reklama

"Monopolistyczna technologia" wygrywa dzięki sile cenowej i naciskowi na mniejszych dostawców, napisał Hartnett w notatce, podkreślając, że indeks Nasdaq 100 jest obecnie rekordowo wysoki w stosunku do indeksu małych spółek Russell 2000. Dodał, że handel kontrariański w tym momencie polegałby na sprzedaży sztucznej inteligencji i kupowaniu akcji w Hongkongu. Z danych wynika, że ​​przepływy do globalnych funduszy akcyjnych wyniosły ogółem 14,8 mld USD, podczas gdy 1,1 mld USD trafiło do funduszy obligacji.

Akcje spółek technologicznych wzrosły w tym roku o 32 proc. dzięki zakładom, że Rezerwa Federalna przestanie podnosić stopy procentowe i że sektor będzie bardziej odporny na spodziewaną recesję. Optymizm związany z akcjami związanymi ze sztuczną inteligencją dał w maju dodatkowy impuls technologiczny, na krótko podnosząc kapitalizację rynkową Nvidia do 1 biliona dolarów, podczas gdy Apple ponownie zbliża się do rekordowych poziomów.

Ostrość rajdu powoduje teraz pewne problemy techniczne i ustawienie. Indeks względnej siły Nasdaq 100 wrócił powyżej 70, progu wykupienia, który niektórzy uważają za prekursor wyprzedaży. Długie pozycje w kontraktach futures na Nasdaq 100 są również najwyższe od trzech lat, co zwiększa ryzyko porażki, poinformowali stratedzy Citigroup Inc. na początku tego tygodnia.

Reklama

Michael Hartnett – który poprawnie przewidział spadek akcji w 2022 r. – powiedział, że w perspektywie zaostrzenia warunków finansowych pozostaje ogólnie nastawiony na akcje niedźwiedzie.