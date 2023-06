Szyki pokrzyżowała im sztuczna inteligencja. Nagły wzrost zainteresowania tą dziedziną mocno wywindował notowania akcji niektórych spółek z tej branży.

W tym roku inwestorzy grający przeciwko niej stracili już ponad 18 miliardów dolarów, wskazują dane firmy analitycznej S3 Partners. Oznacza to, że z każdego zainwestowanego w tę grę dolara wyparowało 92 proc. wartości.

To nie może dziwić skoro branżowy indeks obliczany przez giełdę w Filadelfi w tym roku jest nad kreską 39 proc.

Inwestorzy grający na krótko przeciwko samej Nvidii stracili do tej pory 8,6 mld dolarów, kiedy jej notowania poszybowały w górę o 170 proc.

Ten spektakularny rajd skłonił też wielu inwestorów do zamykania pozycji, czyli odkupowania walorów Nvidii w ostatnim miesiącu.

Podobnie było w przypadku akcji Texas Instruments Inc., ON Semiconductor Corp. i Microchip Technology Inc.

Poniesione papierowe straty nie zniechęcają do dalszej gry na spadek notowań producentów półprzewodników. W ciągu minionych 30 dni traderzy zwiększyli swoje krótkie pozycje o 1,4 mld dolarów, podkreśla Bloomberg.