Globalni inwestorzy finansowi nie podchodzili do perspektyw ropy naftowej równie pesymistycznie jak obecnie co najmniej od 2011 r. Jednocześnie ich nastawienie do silnie podatnych na cykl koniunkturalny rynków diesla i benzyny jest najbardziej niedźwiedzie od okresu tuż po wybuchu pandemii Covid-19. Jak komentuje agencja Bloomberga, to może oznaczać, że pozycjonują się oni na scenariusz globalnej recesji.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ropa Brent potaniała prawie o jedną trzecią – w poniedziałek za baryłkę płacono około 76 dol. Ceny surowca w dół ciągną obawy, że zaostrzanie polityki przez Fed doprowadzi do recesji, słabość popandemicznego ożywienia w Chinach, groźba niewypłacalności USA, a wreszcie ryzyko, że kartel OPEC+ nie zdoła wprowadzić całości zapowiadanych cięć wydobycia.