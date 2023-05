PacWest zastanawia się nad podwyższeniem kapitału, ale też szuka kupca, który mógłby go przejąć. Inwestorzy zinterpretowali to jako poważny sygnał mówiący, że ten bank ma poważne kłopoty i może pójść w ślady First Republic Banku, który w niedzielę został przejęty przez kalifornijskiego regulatora i sprzedany w ręce JPMorgan Chase.

PacWest to bank regionalny, mający siedzibę w Los Angeles. W środę na zamknięciu sesji miał on 750 mln USD kapitalizacji. Od początku roku do końca środowej sesji jego akcje straciły ponad 70 proc. Depozyty w tym banku spadły w pierwszym kwartale o ponad 5 mld USD, do 28,2 mld USD. Od 20 marca do końca kwartału wzrosły one jednak netto o 1,1 mld USD, a od 31 marca do 24 kwietnia powiększyły się o 700 mln USD.