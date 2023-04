Fortuna najbogatszego człowieka na świecie, prezesa koncernu LVMH Bernarda Arnaulta przekroczyła wartość 200 mld USD. Tym samym dołączył on do Elona Muska i Jeffa Bezosa, których majątki w przeszłości również przekroczyły tę wartość. W tym roku fortuna prezesa spółki zrzeszającej marki luksusowe podskoczyła o 39 mld USD, co związane jest ze skokiem notowań LVMH o 30 proc.

Na drugim miejscu w zestawieniu jest Elon Musk, którego majątek wylicza się na 175 mld USD. W utrzymaniu pierwszej pozycji przeszkodziło mu kupno Twittera oraz znaczący zjazd notowań Tesli. Z kolei Jeff Bezos wyceniany jest na 128 mld USD, co jest pokłosiem spadku kursu Amazona. gsu