Materiał Promocyjny

Nowoczesne usługi biznesowe to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce i na świecie. Polska należy do czołówki państw, gdzie od ponad 20 lat świat biznesu inwestuje z wielkim sukcesem. Inwestorów przyciąga atrakcyjna lokalizacja, dobrze przygotowani pracownicy, pożądany poziom życia i prowadzenia biznesu, wsparcie lokalnych władz, korzystne propozycje ulg i dotacji oraz dobrze ekonomicznie stojąca gospodarka. Nadchodzi jednak czas, kiedy organizacje z sektora nowoczesnych usług staną się bardziej dojrzałymi modelami operacyjnymi, funkcjonującymi w innej niż dotychczas dynamice biznesu, z nowoczesnymi technologiami i wciąż zmieniającymi się oczekiwaniami klientów. Umiejętność zarządzania takimi centrami w zmieniających się wciąż warunkach, wymaga innych, niż do tej pory, kompetencji.