Bank of America, Citigroup. JPMorgan Chase i Wells Fargo ulokują w First Republic Banku po około 5 mld USD, Goldman Sachs i Morgan Stanley po około 2,5 mld USD, a Bank of New York Mellon, PNC, State Street, Truist i U.S. Bancorp po około 1mld USD. Ich depozyty mają znajdować się w First Republic Banku przez co najmniej 120 dni.

"Ta akcja największych amerykańskich banków odzwierciedla ich zaufanie do First Republic Banku oraz do banków każdej wielkości. Pokazuje też ich chęć pomagania bankom, które służą klientom i społecznościom" - mówi oświadczenie grupy 11 banków.

First Republic Bank deklarował w czwartek, że posiada 34 mld USD w gotówce. Ta suma nie obejmowała nowych depozytów obiecanych przez grupę 11 banków. Jego akcje traciły na początku czwartkowej sesji nawet 30 proc., ale zakończyły dzień prawie 10 proc. na plusie, do czego przyczyniły się doniesienia o szykowanym wsparciu dla niego.