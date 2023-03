Jak co roku podczas Kongresu Prawników SEG-u przeprowadzimy symulację WZ Zwykłej Spółki SA. Jak zwykle nie zabraknie ciekawych dylematów prawnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji, ale w tym roku ważniejsze będzie co innego – przedyskutowanie potencjalnych zmian mających na celu dostosowanie organizacji i przebiegu walnego zgromadzenia do warunków XXI wieku.