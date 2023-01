- Najważniejszą rzeczą jest dla nas to, by gospodarstwa domowe naprawdę zaczęły oszczędzać, a przestały wydawać. To się już dzieje, gdyż wydają one coraz mniej – stwierdził Michl podczas debaty w telewizji CNN Prima News. Dodał również, że rząd powinien być ostrożny ze zwiększaniem wydatków. – W interesie Republiki Czeskiej jest apelowanie do polityków, by utrzymywali jak najniższy deficyt – powiedział prezes banku centralnego.

Reklama

Michl ostrzegł również, że Czeski Bank Narodowy może powrócić do podwyżek stóp procentowych, jeśli presja inflacyjna znów wzrośnie. Główna stopa procentowa w Czechach wynosi obecnie 7 proc. i odkąd w lipcu Michl został prezesem banku centralnego, nie była podwyższana. Tymczasem inflacja konsumpcyjna w Czechach przyspieszyła w listopadzie do 16,2 proc.