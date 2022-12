Obroty na środowej sesji wzrosły o 170 mln zł do 607 mln zł i nadal nie robią większego wrażenia, tym bardziej, że po świętach do gry wrócił Londyn. Wczoraj główne indeksy w Warszawie poszły w górę, ale zmiany były niewielkie. WIG20 zyskał 0,1 proc. W RFN i we Francji zniżki, w Londynie małe wzrosty.