Dzięki umowie inwestorzy zagraniczni zyskają dostęp do obligacji komunalnych emitowanych przez ukraińskie samorządy terytorialne.

Reklama

Kapitał na odbudowę

– Polska od samego początku wojny wspiera działania Ukrainy zmierzające do zachowania suwerenności i integralności terytorialnej kraju. Władze naszego kraju, prywatne i państwowe przedsiębiorstwa oraz instytucje włączają się także w plany związane z odbudową powojennych zniszczeń – komentuje Maciej Trybuchowski, prezes KDPW. – Umowa zawarta pomiędzy naszymi depozytami jest elementem wsparcia ukraińskiego rynku finansowego i otwiera drogę do emisji obligacji komunalnych przez ukraińskie samorządy na rynkach międzynarodowych – tłumaczy. – Odbudowa ukraińskich miast i gospodarki będzie wymagała znacznych nakładów finansowych, a rynek kapitałowy powinien odegrać znaczącą rolę w tym procesie. Infrastrukturalnie i organizacyjnie jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani – dodaje Sławomir Panasiuk, wiceprezes KDPW.

Aktualnie w obrocie na ukraińskim rynku znajdują się obligacje komunalne wyemitowane przez władze Kijowa, Charkowa i Lwowa o łącznej wartości 3,1 mld UAH (około 370 mln zł). – Lokowanie ukraińskich obligacji komunalnych na rynku europejskim pomoże przyciągnąć kapitał i stworzy sposoby na zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych do Ukrainy – przewiduje Oleksiy Yudin, prezes Krajowego Depozytu Ukrainy (NDU). – Jesteśmy wdzięczni naszym polskim kolegom za wsparcie Ukrainy, jakie otrzymaliśmy podczas naszej wspólnej pracy. W tych niezwykle trudnych miesiącach wojny aktywnie pracowaliśmy nad zbudowaniem połączenia, które poszerza zakres usług dla uczestników rynku kapitałowego Ukrainy – wspomina. – Inicjatywa ta przyczynia się również do integracji Ukrainy z europejskim rynkiem finansowym – zakłada Yudin.

– Wzmocnienie współpracy z naszymi polskimi partnerami jest bardzo ważne, gdyż służy rozwojowi współpracy operacyjnej pomiędzy naszymi depozytami – twierdzi Maryna Adamovska, członek zarządu NDU. – Dzięki połączeniu pomiędzy systemami KDPW i NDU będziemy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem działającego na zasadach prawa unijnego systemu depozytowego i wykorzystać te doświadczenia w rozwijaniu rynku ukraińskiego – zapewnia Adamovska.

Szeroka sieć połączeń

Jak podaje KDPW, wliczając link z depozytem ukraińskim, instytucja ta utrzymuje aktualnie 22 połączenia operacyjne z zagranicznymi depozytami. Sześć z nich to połączenia bezpośrednie, w tym dwa z depozytami międzynarodowymi (Clearstream Banking Luxembourg oraz Euroclear Bank), a 16 to połączenia pośrednie (dwa za pomocą depozytów międzynarodowych oraz dwa za pośrednictwem banków powierniczych). Dotychczasowe połączenia operacyjne z zagranicznymi depozytami tworzone były w celu umożliwienia rozliczeń i rozrachunku transakcji zawieranych na akcjach spółek, które notowane są równolegle na GPW i zagranicznych parkietach. W przypadku linku z Ukrainą podpisana umowa pozwoli na utworzenie dla KDPW konta depozytowego w systemie NDU w celu udostępnienia inwestorom zagranicznym obligacji komunalnych emitowanych przez ukraińskie samorządy terytorialne.