Wprawdzie inflacja zaczyna hamować po osiągnieciu historycznych szczytów, ale oznaki słabnięcia amerykańskiej gospodarki są niepokojące, podkreśla strateg Morgana Stanleya, znany ze swojego niedźwiedziego nastawienia.

Analitycy tego nowojorskiego banku prognozują, że w2023 roku zysk na akcję wyniesie 180 dolarów w porównaniu ze średnią rynkową prognozą na poziomie 231 USD.

To oraz fakt, iż obecna premia za ryzyko jest niższa niż w 2008 roku chociaż wyceny są wyższe może sprawić, że w przyszłym roku indeks Standard&Poor’s500 zanurkuje nawet do 3000 pkt. Implikowałoby to 22 - proc. spadek od piątkowego zamknięcia.

Jednak Michael Wilson nie prognozuje systemowego finansowego ryzyka ani załamania na rynku mieszkaniowym, dlatego też nie spodziewa się 50-proc. spadku kursów akcji jak było w 2008 roku, zauważa Bloomberg.