Nawet o 4,2 proc. odbijał się w środę kurs forinta do euro w porównaniu z poniedziałkowym dołkiem, jednak w czwartek rynek wszedł w lekką korektę. Węgierska waluta, podobnie jak pozostałe aktywa znad Balatonu, zyskują na fali optymizmu wokół porozumienia z UE, które uchroniło rząd w Budapeszcie przed trwałą utratą miliardów euro unijnego finansowania. Rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych spadły od szczytu o prawie cały punkt procentowy, ale giełdowy indeks BUX ograniczył w czwartek zasięg zwyżek do 1,8 proc.

Reklama

Choć forint jest w grudniu najsilniejszą z 32 ważniejszych walut monitorowanych przez agencję Bloomberg, to w skali całego roku wciąż należy do najsłabszych środków płatniczych. Kraje UE osiągnęły w poniedziałek wstępne porozumienie ws. odblokowania funduszy dla Węgier, wstrzymywanych ze względu na wątpliwości co do rządów prawa i korupcję. – Rząd premiera Orbána wynegocjował zatwierdzenie planu odbudowy po pandemii wartego 5,8 mld euro i ograniczenie kwoty podlegającej zamrożeniu, jeżeli Węgry nie dostosują się do zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących praworządności – relacjonuje Piotr Matys, analityk firmy doradczej InTouch Capital Markets.

Jak jednak zaznacza specjalista, umocnienia forinta wciąż nie można interpretować jako sygnału o zmianie nastawienia do niego na pozytywne. Wszystko dlatego, że wynikało ono z zamykania krótkich pozycji. Matys przypomina, że Fidesz będzie musiał teraz spełnić postawione przez UE rygorystyczne wymagania.

– Aby unijne środki zaczęły płynąć do Węgier, konieczne będzie wprowadzenie szeregu ustaw. To zajmie kilka miesięcy, a w tym czasie bardzo dużo może się jeszcze wydarzyć – zauważa.

Kontynuację umocnienia forinta może też hamować duży deficyt Węgier na rachunku obrotów bieżących oraz rozbieżność polityki między rządem a bankiem centralnym. Bank Węgier podniósł główną stopę procentową do 18 proc. Zdaniem Mariann Trippon z CIB Bank Hungary wciąż jest za wcześnie wyrokować, czy węgierskie aktywa wrócą do łask. – Dopiero okaże się, czy sytuacja stała się na tyle klarowna, żeby inwestorzy finansowi się na to zdecydowali – mówiła analityczka w rozmowie z Bloombergiem.

Reklama

Reakcja na przełom w relacjach Węgier z UE zwracała uwagę na tle chłodniejszego przyjęcia korzystnego obrotu spraw w kwestii polskich funduszy odbudowy. Zdaniem Matysa, choć rząd zaproponował ustawę dotyczącą zmian w sadownictwie, to inwestorzy są sceptyczni, bo wielu z nich zawiodło się na deklaracjach wypełnienia przez PiS kamieni milowych. – Osiągnięcie z opozycją porozumienia w kwestiach sadownictwa nie będzie łatwe i inwestorzy doskonale zdają sobie z tego sprawę – podsumowuje analityk.