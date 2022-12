Ursula von der Leyen szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała w środę dziewiąty pakiet sankcji wobec Rosji: „Rosja dalej niesie śmierć i zniszczenie na Ukrainie. A mu stoimy przy Ukrainie i zmusimy Rosję, by zapłaciła za wszystkie popełniane okrucieństwa, (…)w tym za porwania ukraińskich dzieci do Rosji” - mówi von der Leyen w wystąpieniu na Twitterze.

Reklama

Podała, że na czarną listę objętych sankcjami Rosjan i rosyjskich firm wpisanych zostanie blisko 200 kolejnych osób i podmiotów, w tym parlamentarzyści, ministrowie, rosyjskie siły zbrojne, a także oficerowie i dowódcy, przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, gubernatorzy i partie polityczne.

Sankcje obejmą też cztery rosyjskie kanały telewizyjne, które tym samym znikną z unijnej przestrzeni publicznej.

Ursula von der Leyen nie wymieniła nazwisk osób, nazw banków i kanałów telewizyjnych, których dotkną restrykcje, z wyjątkiem Rosyjskiego Banku Rozwoju Regionalnego. Zostaną zablokowane wszystkie transakcje i konta zagraniczne tej państwowej instytucji, a wpisanie tego banku na listę „złamie kręgosłup putinowskiej machinie wojennej”. Sankcje nałożone na trzy rosyjskie banki oznaczają całkowity zakaz współpracy z Rosyjskim Bankiem Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej Gospodarka światowa UE ustaliła limit cenowy na ropę z Rosji Rosja nie dostanie więcej za swoją ropę aniżeli 60 dolarów za baryłkę. Rada Unii Europejskiej oficjalnie potwierdziła decyzję o wprowadzeniu pułapu cen. Dzisiaj, 2 grudnia, Polska, która jako jedyny kraj nie zgodziła się z cenami maksymalnymi, zatwierdziła proponowaną wysokość.

Reklama

Bruksela proponuje też wprowadzenie nowych kontroli i ograniczeń eksportowych, zwłaszcza w odniesieniu do towarów podwójnego zastosowania (cywilnego i wojskowego), do których należą podstawowe chemikalia, środki paraliżujące, elektronika i komponenty IT.

Ograniczony zostanie dostęp Rosji do wszystkich rodzajów dronów i bezzałogowych statków powietrznych. „Proponujemy zakazanie bezpośredniego eksportu silników do dronów do Rosji i eksportu do krajów trzecich, takich jak Iran, które mogłyby dostarczać drony do Rosji”.

Proponowane są także dalsze działania gospodarcze wobec rosyjskiego sektora energetycznego i wydobywczego, w tym zakaz nowych inwestycji w rosyjskim przemyśle wydobywczym. Chodzi tu nie tylko o górnictwo węgla, ropę i gaz, ale też o wydobycie metali szlachetnych i ziem rzadkich.