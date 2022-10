Ceny używanych samochodów w USA spadły o 10 proc. w ciągu ostatniego roku, co jest największym odnotowanym spadkiem rok do roku, a dane sięgają roku 2009. Był to wiodący wskaźnik wyższych stóp inflacji w 2020 r., a niedawny spadek jest prawdopodobnie wiodącym wskaźnikiem nadejścia niższych stóp inflacji.