Wczorajsza sesja na GPW przyniosła spadki indeksów, WIG20 tracił w pewnym momencie ponad 3 proc. i ustanowił nowy dołek intraday obecnej bessy na poziomie 1407 pkt. Później jednak przyszło na rynkach odreagowanie, które trwa do dzisiaj rana. Dla WIG20 oznaczało ograniczenie strat do 1,6 proc., a na giełdach w USA zwyżki o około 2 proc. Ma ono związek z działaniami Banku Anglii, który postanowił zainterweniować, by powstrzymać wyprzedaż obligacji. Wpływ interwencji jest jednak odczuwalny na wielu innych aktywach. To kluczowy wątek w dzisiejszych porannych analizach. Na co jeszcze zwracają uwagę maklerzy?