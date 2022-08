Dzisiaj na giełdzie w Hongkongu walory BYD taniały nawet o 13 proc. i był to najgorszy wynik spośród firm w referencyjnym wskaźniku Hang Seng.

Reklama

Wprawdzie Berkshire Hathaway, wehikuł finansowy Buffetta zredukował swój pakiet w BYD z 20,04 proc. do 19,92 proc. , ale rynek obawia się, że to dopiero początek wyprzedaży.

Transakcja została przeprowadzona 24 sierpnia, a ujawniono ją w miniony wtorek po zamknięciu sesji.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Jak Buffett w Chinach zarobił 500 proc. Warren Buffett, czempion strategii „kup i trzymaj” równo dziesięć lat temu w chińską firmę BYD, producenta aut elektrycznych, zainwestował 232 miliony USD.

Poprzedziły to spekulacje dotyczące zamiarów Warrena Buffetta po tym jak kilka tygodni wcześniej pakiet akcji BYD, równy stanowi posiadaniu Berkshire Hathway, trafił do systemu rozliczeniowego giełdy w Hongkongu, co jak zauważa Bloomberg, często zwiastuje sprzedaż takich walorów.

Reklama

- Inwestorzy mogą to interpretować jako początek zamykania przez Berkshire pozycji w BYD - wskazuje Bridget McCarthy, analityczka funduszu hedgingowego Snow Bull Capital. Spodziewa się ona, że Buffett po ponad dekadzie będzie chciał zainkasować zyski z tej bardzo opłacalnej inwestycji.

Jeszcze we wtorek BYD był drugi w światowym rankingu najwyżej wycenianych producentów aut i wyprzedzał Teslę.

Od września 2008, kiedy Berkshire po raz pierwszy kupiło akcje BYD notowania największego chińskiego producenta aut elektrycznych podskoczyły o ponad 2000 proc.