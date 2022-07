Forint węgierski zyskiwał 0,5 proc. wobec euro po ogłoszeniu decyzji banku centralnego. We wtorek po południu za 1 euro płacono 401 forintów. Węgierska waluta bardzo osłabła w ostatnich miesiącach, a to stało się dla banku centralnego jednym z motywów, by mocno podnieść stopy procentowe. Forint stracił od początku roku prawie 8 proc. wobec euro, a w pierwszej dekadzie lipca notowania doszły do rekordowych 416 forintów za 1 euro. W stosunku do dolara, węgierska waluta straciła natomiast od początku stycznia niemal 18 proc.

Reklama

Główna stopa procentowa na Węgrzech, po wtorkowej podwyżce, sięgnęła najwyższego poziomu od 2008 r. Była to już 15 podwyżka z rzędu i druga w tym miesiącu. Wcześniej, bo 12 lipca, Narodowy Bank Węgier podwyższył główną stopę o 200 pb, a 28 czerwca o 185 pb. Barnabas Virag, wiceprezes węgierskiego banku centralnego, jeszcze w maju mówił, że nie chciałby dwucyfrowych stóp procentowych na Węgrzech. Wygląda jednak na to, że bank nie miał większego wyboru.