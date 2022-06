Likwidacja obliga giełdowego oznacza spadek płynności na giełdzie. To przełoży się na pogorszenie wyceny ofert kierowanych do klienta końcowego, a co za tym idzie może zwiększyć presję inflacyjną. Przed tym zjawiskiem ostrzega Towarowa Giełda Energii oraz Urząd Regulacji Energetyki zapytane przez naszą redakcje o stanowisko wobec obliga giełdowego.