Przywódcy państw Unii Europejskiej zgodzili się podczas negocjacji w nocy z poniedziałku na wtorek, by do końca roku zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy dostarczanej przez tankowce. Dostawy surowca rurociągami będą wciąż możliwe, co umożliwi korzystanie z rosyjskiej ropy Węgrom, Słowacji i Czechom. Polska i Niemcy mają jednak zrezygnować do końca 2022 r. z surowca z Rosji dostarczanego rurociągami. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, stwierdziła, że w ten sposób import ropy z Rosji do UE zostanie zmniejszony o 90 proc.

- To z pewnością działa bardzo „byczo” na ceny ropy, gdyż powstają napięcia podażowe. Otwieranie gospodarki chińskiej również wspiera ceny – wskazuje Tina Teng, analityczka CMC Markets.

Ceny ropy stały się najwyższe od marca. Surowiec gatunku WTI zyskał od początku roku już 58 proc., a przez ostatnie 12 miesięcy aż 75 proc.