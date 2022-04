Zarząd drugiej co do wielkości spółki energetycznej w kraju ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 8,50 zł za sztukę. Ustalenie tej ceny to kolejny element przybliżający do emisji nowych akcji. Inwestorom zostanie łącznie zaoferowane 88.288.515 akcji. Na otwarciu notowań 15 kwietnia wartość akcji spółki wynosiła 9,24 zł. Akcje rosły o blisko 1 proc.