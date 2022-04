EBC nie podniesie stóp już w lipcu

Rada Prezesów EBC podtrzymała w kwietniu zapowiedź, że wygasi ilościowe łagodzenie polityki pieniężnej dopiero w III kwartale br. To oznacza, że bardzo zmalały szanse na podwyżkę stóp procentowych w strefie euro w lipcu, jak oczekiwało część analityków, a nawet we wrześniu może być o to trudno