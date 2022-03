W obliczu zaostrzających się sankcji ze strony krajów zachodnich związanych z inwazją na Ukrainę, Rosja rozważa przyjęcie bitcoinów jako zapłaty za eksport ropy i gazu.

Na nagranej na wideo konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek, przewodniczący rosyjskiej komisji ds. energii Dumy powiedział w przetłumaczonych uwagach, że jeśli chodzi o „przyjazne” kraje, takie jak Chiny czy Turcja, Rosja jest skłonna być bardziej elastyczna w zakresie opcji płatności.

Przewodniczący Paweł Zawalny powiedział, że krajowa waluta fiducjarna kupującego – jak również bitcoin – są rozważane jako alternatywne sposoby płacenia za eksport energii z Rosji.

– Od dłuższego czasu proponujemy Chinom przejście na rozliczenia w walutach narodowych za ruble i juany – powiedział Zawalny. – Z Turcją będą to liry i ruble – stwierdził i nie poprzestał na tradycyjnych walutach.

– Można także handlować bitcoinami – powiedział.

Bitcoin zbliżył się do 4% w ciągu ostatnich 24 godzin do około 44 000 USD. Cena kryptowaluty wzrosła w czasie, gdy po raz pierwszy pojawiły się doniesienia prasowe o uwagach Zawalnego.

Przewodniczący komisji ds. energii powtórzył również zapowiedź prezydenta Władimira Putina, aby wymagać od „nieprzyjaznych” krajów płacenia za gaz w rosyjskich rublach. Oświadczenie Putina spowodowało, że europejskie ceny gazu gwałtownie wzrosły, obawiając się, że ruch może pogorszyć rynek energetyczny, który jest pod presją.

– Jeżeli chcą kupować, to niech płacą albo w twardej walucie, a to jest dla nas złoto, albo płacą jak nam wygodnie, to jest waluta narodowa – powiedział Zawalny.

Chociaż USA zakazały importu rosyjskiej ropy w ramach swojej odpowiedzi na wojnę Moskwy z Ukrainą, źródła powiedziały CNBC, że jest mało prawdopodobne, aby Unia Europejska poszła w ich ślady, biorąc pod uwagę jej duże uzależnienie od rosyjskiej energii, częściowo do ogrzewania domów w zimie.

– Rosja wyraźnie dąży do dywersyfikacji na inne waluty – powiedział Nic Carter, współzałożyciel Coin Metrics. Dodał, że Rosja przygotowywała się do tego rodzaju transformacji od 2014 roku, kiedy zaczęła zbywać wszystkie amerykańskie obligacje. – Ale kraj nie był w pełni przygotowany na zamrożenie zagranicznych aktywów walutowych – powiedział Carter, który jest również założycielem Castle Island Ventures, firmy zajmującej się kryptowalutami na wczesnym etapie rozwoju.

Teraz wydaje się, że Rosja poważnie myśli o odejściu od dolara. – Mają coś, czego potrzebuje świat – powiedział Carter. – Rosja jest największym eksporterem gazu ziemnego na świecie.

Rosja mogłaby potencjalnie przekształcić rezerwy energii w aktywa twarde, które mogłyby być wykorzystywane poza systemem dolarowym.

Putin zmienił zdanie na temat bitcoina. W 2021 r. rosyjski przywódca powiedział Hadley Gamble z CNBC, że chociaż wierzył, że bitcoin ma wartość, nie był przekonany, że może zastąpić dolara amerykańskiego w rozliczaniu transakcji naftowych. Teraz najwyżsi szefowie Kremla rozważają to jako formę płatności za główny eksport. Nie jest jednak jasne, czy względny brak płynności bitcoina może wspierać międzynarodowe transakcje handlowe tej wielkości.