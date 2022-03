Indeks cen akcji na emerging markets znalazł się 25 proc. poniżej ubiegłorocznego szczytu, a ostatnio do spadków dołączył też benchmark obligacji. Sęk w tym, że monitorowane przez nas wskaźniki wyceny są ciągle sporo powyżej poziomów, do których średnio co kilka lat docierają wraz z wybuchami kolejnych kryzysów (i których osiągnięcie jest okazją do zakupów).