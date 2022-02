Jego zysk netto wyniósł 20,6 mld USD i był wyższy niż prognozowali analitycy. Wyniki Alphabet zostały dobrze przyjęte przez inwestorów. Jego akcje zyskiwały w handlu posesyjnym 7 proc.

Przychody z reklam wyniosły 61,2 mld USD, gdy w takim samym okresie 2020 r. sięgnęły one 46,2 mld USD. Koncern wciąż korzystał więc z boomu w branży reklam cyfrowych.

Koncern zapowiada, że wciąż będzie mocno inwestował w swój rozwój. - Nasze głębokie zaangażowanie inwestycyjne w technologie sztucznej inteligencji wciąż tworzy niezwykłe i pomocne doświadczenia dla ludzi i spółek między naszymi najważniejszymi produktami - stwierdził Sundar Pichai, prezes Alphabet i Google.

Alphabet ogłosił również podział (split) swoich akcji. W ramach niego, każdy udziałowiec, który będzie posiadał papiery Alphabet w dniu 1 lipca 2022 r., dwa tygodnie później otrzyma 19 dodatkowych akcji. Podzielona zostanie wówczas też cena tych akcji.

Ma to sprawić, że będą one bardziej dostępne dla inwestorów detalicznych. (Gdyby split wszedł w życie już po wtorkowym zamknięciu to cena jednej akcji Alphabet zostałaby obniżona z 2572,88 USD do 128,64 USD.) Podział akcji musi jednak jeszcze zostać zatwierdzony przez akcjonariuszy.