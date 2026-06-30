Zaawansowane chipy, chmura obliczeniowa, modele AI, oprogramowanie komputerów czy systemy cyberbezpieczeństwa – dziś dostęp do nich jednym ruchem wyłączyć może wąska grupa państw i podmiotów po drugiej stronie globu. One mają też potencjalny dostęp do danych, które stanowią kluczowy zasób przedsiębiorstw i instytucji w wielu krajach, w tym w Polsce, co rodzi pytania o suwerenność. Mówiąc wprost: big techy oraz technologiczne mocarstwa, jak Chiny czy USA, zyskały potężną cyfrową siłę nacisku.

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Polska ma jednak plan, by zerwać te technologiczne łańcuchy. Rządowy pomysł, a właściwie koncepcja zarekomendowana przez działającą przy premierze Radę Przyszłości, już zyskuje szerokie poparcie rodzimego biznesu. Eksperci mają jednak uwagi.

Chodzi o „test suwerenności technologicznej”, który premier Donald Tusk zapowiedział na 16. edycji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Ma to być systemowe podejście do projektów technologicznych kupowanych lub współfinansowanych przez państwo pod kątem ryzyka uzależnienia cyfrowego od globalnych dostawców oraz zachowania kontroli nad własnymi danymi.

Test miałby mieć charakter obligatoryjny i obejmować każdy zakup technologii dla administracji państwowej (rejestry, usługi, systemy) o wartości powyżej 5 mln zł. Wymóg taki miałby dotyczyć też projektów infrastrukturalnych powyżej 15 mln zł. Wyniki przeprowadzonych procedur miałyby być co roku publikowane w formie jawnego, szczegółowego raportu.

– Najważniejszą refleksją dla osób odpowiedzialnych dziś za instytucje, legislację i działania państwa powinno być przekonanie, że jesteśmy w stanie utrzymać pozycję suwerena wobec nowoczesnych technologii – mówił premier.

Dziś nie wygląda to jednak dobrze. Nasz deficyt w handlu produktami cyfrowymi rośnie, a skala uzależnienia (odpływ kapitału do globalnych korporacji) skoczyła z 9 mld zł w 2016 r. do 45 mld zł w 2024 r.

– Rozwój nowoczesnych technologii może stanowić potężne wyzwanie dla państwa polskiego, grożąc uzależnieniem naszego rynku cyfrowego od globalnych korporacji czy największych światowych potęg. Podmioty te stać na to, by kontrolować cyfrowy świat i dyktować warunki dostaw usług dla poszczególnych krajów. To także kwestia bezpieczeństwa militarnego – przestrzegał Tusk.

Test ma zatem zapobiegać monopolizacji dostaw i chronić bezpieczeństwo narodowe. Problem dotyczy choćby sektora AI.

– Sztuczna inteligencja coraz częściej postrzegana jest jako infrastruktura krytyczna. Skala inwestycji oraz rosnąca zależność biznesu od algorytmów sprawiają, że kluczowe znaczenie mają już nie tylko same możliwości technologiczne, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, dostępność oraz pełna kontrola nad środowiskiem przetwarzania – komentuje Adam Pastuszka, business development manager w Polcom.

Podobne wyzwania dotyczą cyberbezpieczeństwa. Bartłomiej Dmitruk, współzałożyciel firmy Striga, która działa w tej branży, zaznacza, że audytowanie i zabezpieczanie strategicznych systemów nie może być zależne od humoru czy interesów zagranicznych gigantów technologicznych. – Oferując zamknięte modele AI z dnia na dzień mogą ograniczyć dostęp do swoich usług lub całkowicie je wyłączyć – podkreśla.

A takie scenariusze wcale nie są abstrakcyjne. W ostatnim czasie Stany Zjednoczone pokazały, że wykorzystują nowe technologie jako broń, jedną decyzją odcinając innym państwom dostęp do najnowszych chipów czy do potężnego modelu AI Mythos.

Zdaniem ekspertów kluczem będzie zakres testu suwerenności. Jarosław Sokolnicki, współzałożyciel firmy exeAI, specjalizującej się we wdrożeniach systemów sztucznej inteligencji, pozytywnie ocenia samą koncepcję, choć zastrzega, że wiele zależy od tego, co dokładnie będzie weryfikowane. Jego zdaniem np. w przypadku systemów AI test ten powinien dawać odpowiedź, czy wagi modelu należą do zamawiającego, czy system da się przenieść bez zgody dostawcy i czy mamy kontrolę nad architekturą.

– Firmy budują modele do prognozowania awarii, optymalizacji produkcji czy wykrywania oszustw. Model wytrenowany na danych przedsiębiorstwa jest jego własnością i przewagą. Ale pytanie, czy moje dane są bezpieczne, czy wiedza wbudowana w model nie wzbogaci konkurencji i czy nie stracę dostępu do narzędzia – zastanawia się Sokolnicki.

Zaznacza przy tym, że systemy AI to nie pojedynczy model, ale architektura planowania, wykonania, monitoringu i reakcji na błędy. I każda warstwa może należeć do firmy albo dostawcy. – Suwerenność oznacza kontrolę nad całym stosem. Zmiana modelu może być prosta, ale zmiana środowiska już nie – tłumaczy.

Analitycy sugerują, że elementem testu musi być też „test jurysdykcji”. Jak mogłoby to wyglądać? Dr Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, ekonomista z Polskiej Sieci Ekonomii, opisuje: Jeżeli dostawca np. chmury przetwarza dane w Polsce, ale jako spółka podlega choćby pośrednio pod prawo np. chińskie czy amerykańskie, nie przechodzi testu i nie może świadczyć usług w sektorze publicznym. Niepokój budzi choćby obowiązująca za oceanem ustawa Cloud Act, która pozwala prezydentowi USA na wezwanie amerykańskich operatorów do wydania danych przechowywanych w chmurze.

Oleszczuk-Zygmuntowski dodaje przy tym, że test suwerenności powinien być obowiązkowo stosowany nie tylko w administracji centralnej, ale wszędzie, gdzie wchodzi w grę Prawo Zamówień Publicznych i inwestycje z udziałem środków unijnych.

Test suwerenności, w połączeniu z ideą „local content”, może stać się napędem dla polskich innowacji. Podczas niedawnej inauguracji programu „Polska Przedsiębiorcza” eksperci wprost wskazywali, że dotychczasowy model gospodarczy, oparty na taniej sile roboczej i roli Polski jako montowni Europy, bezpowrotnie się wyczerpuje, a kolejny rozdział musimy napisać w oparciu o własne centra danych i technologie.

Mariusz Górecki, prezes Atlas Ward, firmy budującej zaawansowane centra danych dla globalnych gigantów w Skandynawii czy fabryki dla TSMC w Dreźnie, twierdzi, że potrzeba impulsu, bo wciąż mamy problem z mentalnym wspieraniem rodzimych rozwiązań. – Jesteśmy zapatrzeni w Zachód. Tymczasem twarde dane z Europy są jasne: w Niemczech aż 99 proc. przetargów publicznych wygrywają firmy niemieckie – wyjaśnia.

Nad Wisłą takiego podejścia brakuje, a – jak podkreśla – „przez lata polskie firmy w przetargach musiały dawać lepsze warunki niż międzynarodowe korporacje, żeby w ogóle zostać zauważonymi”. – Nie mamy się czego wstydzić, ale musimy wreszcie zacząć wybierać polskie rozwiązania – apeluje.