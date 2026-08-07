Liczba miejsc pracy poza rolnictwem spadła w tym miesiącu o 23 000 (po korekcie sezonowej), w porównaniu z 20 000 (po korekcie w dół) w czerwcu.
Jednocześnie stopa bezrobocia spadła do 4,1 proc., a wskaźnik aktywności zawodowej spadł do 61,4 proc., najniższego poziomu od ponad pięciu lat.
Zatrudnienie spadło w samorządach, edukacji i handlu detalicznym. W sektorze opieki zdrowotnej zatrudnienie nadal rosło.
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Zrewidowane dane obniżyły średnią z 12 miesięcy do zaledwie 34 tys. Zmiana całkowitego zatrudnienia poza rolnictwem w maju została zrewidowana w dół o 66 000, z +129 000 do +63 000, a zmiana w czerwcu o 37 000, z +57 000 do +20 000. Po tych rewizjach zatrudnienie w maju i czerwcu łącznie jest o 103 000 niższe niż wcześniej raportowano.
Zarówno stopa bezrobocia, wynosząca 4,1 proc., jak i liczba osób bezrobotnych, wynosząca 6,9 mln, nie zmieniły się w lipcu w niewielkim stopniu. Wskaźniki te również nieznacznie zmieniły się w ciągu roku.
Jak informuje Biuro Statystyki Pracy, wśród głównych grup pracowników, stopa bezrobocia wśród nastolatków (12,1 proc.) i osób pochodzenia latynoskiego (4,6 proc.) spadła w lipcu. Stopa bezrobocia wśród dorosłych mężczyzn (3,9 proc.), dorosłych kobiet (3,7 proc.) oraz osób rasy białej (3,6 proc.), czarnej (6,3 proc.) lub azjatyckiej (4,0 proc.) wykazała niewielką lub żadną zmianę w ciągu miesiąca.
Wśród bezrobotnych liczba osób tymczasowo zwolnionych wzrosła w lipcu o 153 000 do 921 000. Liczba osób trwale tracących pracę uległa niewielkiej zmianie i wyniosła 1,7 mln.
W lipcu liczba osób bezrobotnych krócej niż 5 tygodni spadła nieznacznie do 2,0 mln i zmniejszyła się o 344 000 w skali roku. Liczba osób długotrwale bezrobotnych (bezrobotnych przez 27 tygodni lub dłużej) spadła nieznacznie w ciągu miesiąca do 1,8 mln, ale w ciągu roku uległa niewielkim zmianom. Osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 25,5 proc. wszystkich bezrobotnych w lipcu.
Zarówno wskaźnik aktywności zawodowej, wynoszący 61,4 proc., jak i wskaźnik zatrudnienia do liczby ludności, wynoszący 58,9 proc., uległy niewielkim zmianom w lipcu. Od stycznia wskaźnik aktywności zawodowej spadł o 0,7 punktu procentowego, a wskaźnik zatrudnienia do liczby ludności zmniejszył się o 0,5 punktu procentowego.
Liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin z przyczyn ekonomicznych uległa niewielkiej zmianie i wyniosła 4,8 mln w lipcu.
Osoby te wolałyby pracę na pełen etat, ale pracowały w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ ich liczba godzin pracy została zmniejszona lub nie mogły znaleźć pracy na pełen etat.
W lipcu liczba osób nieaktywnych zawodowo, które obecnie poszukują pracy, zmieniła się nieznacznie i wyniosła 5,9 mln. Osoby te nie zostały uznane za bezrobotne, ponieważ nie poszukiwały aktywnie pracy w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie lub nie były dostępne do podjęcia pracy.
Wśród osób nieaktywnych zawodowo, które chciałyby podjąć pracę, liczba osób marginalnie związanych z pracą zmieniła się nieznacznie i wyniosła 1,8 mln w lipcu. Osoby te chciały i były dostępne do podjęcia pracy i szukały jej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale nie szukały jej w ciągu 4 tygodni poprzedzających badanie. Liczba zniechęconych pracowników, czyli podgrupy osób marginalnie związanych z pracą, które uważały, że nie ma dla nich pracy, pozostała w lipcu zasadniczo niezmieniona i wyniosła 476 000.
W lipcu zatrudnienie spadło w szkolnictwie samorządowym i handlu detalicznym. W sektorze opieki zdrowotnej nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa zatrudnienia. Zatrudnienie w szkolnictwie samorządowym spadło w lipcu o 50 000, po tym jak w ciągu poprzednich 12 miesięcy wykazywało niewielką zmianę netto.
Handel detaliczny stracił 19 000 miejsc pracy. Tu zatrudnienie wykazało niewielką zmianę netto w ciągu poprzednich 12 miesięcy.
Zatrudnienie w sektorze finansowym nadal wykazywało tendencję spadkową (-14 000), co odzwierciedla straty w pośrednictwie kredytowym i działalności pokrewnej (-9 000) oraz w firmach ubezpieczeniowych i działalności pokrewnej –7000. Zatrudnienie w sektorze finansowym spadło o 121 000 od niedawnego szczytu w maju 2025 r.
Zatrudnienie w ochronie zdrowia kontynuowało trend wzrostowy (+22 000), ale w wolniejszym tempie niż średni miesięczny wzrost w ciągu poprzednich 12 miesięcy (+36 000).
Zatrudnienie wykazało niewielkie zmiany w ciągu miesiąca w innych głównych branżach, w tym w górnictwie, wydobyciu ropy naftowej i gazu; budownictwie; przetwórstwie przemysłowym; handlu hurtowym; transporcie i magazynowaniu; informacji; usługach profesjonalnych i biznesowych; pomocy społecznej; rekreacji i hotelarstwie; i innych usługach.
W lipcu średnie zarobki godzinowe wszystkich pracowników zatrudnionych poza rolnictwem w sektorze prywatnym, wynoszące 37,62 USD, nie zmieniły się znacząco (+2 centy). W ciągu roku średnie zarobki godzinowe wzrosły o 3,2 proc. W lipcu średnie zarobki godzinowe pracowników produkcyjnych i nienadzorczych w sektorze prywatnym, wynoszące 32,40 USD, nie zmieniły się znacząco (+4 centy).
Średni tydzień pracy wszystkich pracowników zatrudnionych poza rolnictwem w sektorze prywatnym pozostał niezmieniony i wynosił 34,3 godziny w lipcu. W sektorze produkcyjnym średni tydzień pracy również pozostał niezmieniony i wynosił 40,4 godziny, a liczba nadgodzin spadła o 0,1 godziny do 3,1 godziny. Średni tydzień pracy pracowników produkcyjnych i nienadzorczych w sektorze prywatnym pozostał niezmieniony i wynosił 33,8 godziny.
Raport pojawił się w momencie, gdy decydenci Rezerwy Federalnej byli podzieleni co do kierunku, w którym powinny zmierzać stopy procentowe w gospodarce, w której rynek pracy poprawiał się po roku 2025, a inflacja utrzymywała się znacznie powyżej celu banku centralnego wynoszącego 2 proc.
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W ostatnich dniach kilku przedstawicieli Fed opowiedziało się za podwyżką stóp procentowych już we wrześniu, jeśli tempo wzrostu cen nie ulegnie spowolnieniu. Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) w zeszłym tygodniu zagłosował stosunkiem głosów 9 do 3 za utrzymaniem stopy referencyjnej.
Po raporcie o zatrudnieniu inwestorzy zmienili swoje obstawiania dotyczące ewentualnej podwyżki stóp przez Fed. Według wskaźnika cen kontraktów terminowych FedWatch firmy CME Group, szanse na ruch we wrześniu spadły do 44 proc., a w październiku do 58,3 proc.
Tymczasem kontrakty terminowe na akcje odnotowały solidne wzrosty w obliczu oczekiwań na bardziej gołębią politykę Fed. Kontrakty terminowe powiązane ze średnią przemysłową Dow Jones wzrosły o blisko 200 punktów, a rentowności obligacji skarbowych gwałtownie spadły po tym, jak wcześniej w trakcie sesji utrzymywały się na poziomie zbliżonym do linii.
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